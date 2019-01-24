摸流浪貓後「狂吐+便溺失禁」！美女部落客半夜「發麻」送醫　竟癱瘓18個月

▲美女部落客摸貓後癱瘓。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

英國一名24歲的美女部落客傑瑪（Gemma Birch）2014年時，到葡萄牙度假旅遊，沒想到喜歡流浪動物的她，竟然在當地撫摸一隻流浪貓之後，開始出現嚴重的嘔吐症狀，最後暈倒被送醫急救；她被檢測出患有一種急性多發性神經炎格林-巴利症候群（Guillain-Barre syndrome），造成她無法行走，甚至是無法自理便溺，儘管她在接近一年半的治療後回復正常，現在的她就算在怎麼喜歡動物，也無法輕易接近。

根據外媒報導，傑瑪在2014年時到葡萄牙的阿爾布費拉（Albufeira）度假，在當地住宿期間，喜愛動物的她發現一隻名為卡塔琳娜（Catarina）的流浪貓，不過當時的她並不知道，這隻流浪貓身上可能攜帶一種具有致命性感染的細菌，讓她在撫摸貓時也意外感染上。

傑瑪說，她在假期的最後一天開始出現瘋狂嘔吐的狀況，抵達英國後在回家的路上被暈倒送醫，並被檢查出糞便中含有曲狀桿菌，這種細菌常見於生雞肉當中；一周後她出院了，不過卻在半夜時感到腿部發麻，並再度被送入醫院。

醫生診斷出傑瑪患有一種導致身體免疫系統，攻擊自身神經系統的疾病—格林-巴利症候群，當時的她不得不依靠護士的幫助，才能順利上廁所跟洗澡，更在生病的期間內，失去了對腸子和膀胱的控制，甚至是虛弱到無法使用雙手做任何事；她認為，當時深受她喜愛的流浪貓，很有可能是在垃圾箱附近翻找東西時感染了這種細菌，進而傳到摸了貓的她身上。

傑瑪在度過4個月的康復期後，又花了整整14個月的時間，讓自己的生活回歸到生病前的模樣，不過現在的她就算再怎麼喜愛流浪動物，也不敢像先前一樣隨意觸碰，但這件事仍不影響她愛惜動物的心，希望在未來某一天還能像以前以樣去撫摸這些動物。