快訊／佛州銀行遭槍擊「至少5死」　21歲槍手自行報案投降

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛羅里達州賽百靈（Sebring）的一間太陽信託銀行（SunTrust Bank）發生槍擊案，21歲的槍手薩維（Zephen Xaver）闖入銀行內開火，之後將自己關在裡面，隨後向警方投降。據了解，這起槍擊案已經造成至少5人死亡，警方還在調查事發原因。

綜合外媒報導，賽百靈警方表示，這起事件發生在當地時間22日下午12點半，嫌犯薩維主動聯絡當局，表示自己剛剛在一間銀行內開槍，大批警力立即前往這家銀行。警方到場時，薩維將自己關在建築物內，警方派出談判員與其溝通，說服離開銀行，但一開始並未成功，也立即派出特種部隊進入銀行內。

後來薩維自行向特種部隊投降，被銬上手銬帶離現場。高地郡（Highland County ）官方則表示，這起事件原先可能是銀行搶案。當局之後安排銀行內的工作人員及其家屬住進附近的旅館，等候調查。

薩維的臉書隨後遭網友起底，他是白人男性，也是賽百靈當地的居民。



警方在聲明中表示槍擊是針對銀行而來，附近區域沒有其他的危險。在當局與槍手對峙當下，附近街道封鎖，鄰近的一間小學也暫時關閉。太陽信託銀行發言人表示，正在與警方密切配合調查，並且會負責照顧所有被影響到的人。

佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）表示，在槍擊發生後與當地警長通過電話，他也出席了之後的記者會，並在推特上表示，「請繼續為受害者及他們的家屬禱告」。