快訊／委內瑞拉反對派領袖宣布就任臨時總統　馬杜洛：將斷交美國

▲瓜伊多自行宣布擔任臨時總統。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖、國會主席瓜伊多（Juan Guaido）在當地時間23日宣布，將接管國家行政權力，擔任「臨時總統」，接下來還會舉辦大選，公開反對現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。該決定獲得美國總統川普支持，馬度洛則立即公開發表談話表示，將與美國斷絕外交關係，並限駐委國大使在72小時內離開。

35歲的反對黨領袖瓜伊多接掌國家權力，成立過渡政府，接下來將會舉行全民大選，並自行宣布擔任臨時總統，目的在於結束馬杜洛的政權。川普政權隨後宣布，認同瓜伊多擔任臨時總統，他在聲明中指出，「我將會繼續充分使用美國的經濟與外交力量，來協助委內瑞拉恢復民主」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則呼籲，馬杜洛應該放下權力，而委內瑞拉的軍隊應該要支持國家恢復民主的決定。加拿大以及巴西、阿根廷、哥倫比亞和智利等國家也跟進，宣布承認瓜伊多。

馬杜洛隨後在總統府外對支持者發表談話，他宣布，將會與美國斷絕外交關係，並限定美國的外交官人員在72小時內離開委內瑞拉。

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▲馬杜洛的支持者。（圖／路透社）

於此同時，大批民眾在首都卡拉卡斯的多個區域街頭抗議，高舉委內瑞拉的國旗，並大喊著「馬杜洛下台」、「瓜伊多當總統」等等口號。這波抗議潮在當地時間22日就已經展開，支持瓜伊多的群眾與支持馬杜洛的團體爆發流血衝突，民眾以焚燒垃圾、丟石頭等方式表達訴求，也因此跟鎮暴警察起衝突，警方出動胡椒噴霧等武器驅趕，據了解已經造成4人死亡。



委內瑞拉近年來飽受惡性通貨膨脹之苦，民眾長期缺糧，經濟危機讓許多民眾逃往鄰國。強人總統馬度洛則在去年5月贏得選舉，並於10日宣誓就職，引起民眾強烈不滿，由於去年大選時，投票率僅有46.1%，低投票率和總票數代表馬杜洛的領導能力更加不穩。

▼民眾聚集在卡拉卡斯街頭。（圖／路透社）



