泰王下令了！泰國宣布3月24日國會大選　政變5年來第一次

▲泰國國王瓦吉拉隆功。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

泰國軍政府自2014年政變後掌權至今，不斷推遲國會大選日程。泰國王室23日頒佈王室命令，要求選舉委員會於5天之內公布大選日期；選委會也隨即宣布，將於3月24日舉行選舉，是暌違5年後再度大選。

泰國軍政府去年12月11日公告《國會議員選舉法》生效，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）當時也以國家和平暨秩序委員會主席身份宣布解除政黨活動禁令。依據2017年憲法，全國大選必須於選舉法生效後150天以內舉行，由全國18歲以上公民選出350名眾議員，另有150眾議員由政黨得票比例分配。

不過，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）遲遲沒有簽署要求選委會公告大選日期的命令，使外界不斷猜測。泰國大選原先預定於2月24日舉行，但選委會卻以準備不足而推遲。

泰國王室23日透過王室公報（Royal Gazette）頒佈敕令，准許舉行國會議員大選，並要求選委會於5日內宣布大選日期。這道敕令意味著競選活動已經可以正式打響。

選舉委員會下午舉行委員會議後，選委會主席逸提蓬（Ittiporn Boonpracong）宣布，大選將於3月24日舉行，參選人可於2月4日至8日辦理登記。泰國總理辦公室則發布聲明表示，決定選舉日期是選委會的權責，相信選委會考量泰王加冕典禮的因素，避免影響5月份的加冕典禮。