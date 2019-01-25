係金ㄟ？俄羅斯發現「外星人頭骨」 外形像顆蛋！

▲詭異的「外星人頭骨」，外形像顆蛋！(圖／EAST2WEST NEWS)

國際中心／綜合報導

考古學家不久前在一固青銅時代的墓穴裡找到了一個詭異的「外星人頭骨」，外形竟然像一顆蛋！

據指出，這副頭骨屬於一名公元四或五世紀時或女子。, 頭部是被人為性的拉長。專家認為，這種畸形的頭形在當時被認為是「地位崇高和尊貴的象徵」。

在一段詭異的影片中可以看見，一副到保存完好的骸骨從一個陰森可怕的墓穴裡被挖出來。這名女子似乎有一副白如珍珠、保持完好的牙齒。墓穴周圍還有多個不超過一米深的坑洞。它們可能是多位同時期人的埋骨之處。

這副骸骨據信已有1700年歷史。跟「外星人頭骨」一起被挖掘出來的，還有一些武器、珠寶以及青銅時代的陶器。這方墓穴是在高加索山區發現的，距離俄羅斯的納茲蘭鎮(Nazran)大約130公里。

「高加索考古學研究所」(Institute of Caucasus Archaeology)的專家認為，這名「外星女子」的頭部與脖子是「人為造成的畸形」。他們認為，這種頭形是從嬰兒一歲時開始用包紮或「圍圈圈」的方式形成的。「塑頭型」在古代撒瑪利亞人、奄蔡(Alans)與匈奴人族群中很常見。

專家們相信，上述「外星女子」牙齒完好， 反映出他可能是當時社會裡的「精英」分子。這項考古工作從數個月月前展開，參予者包括「高加索考古研究所」以及「葉夫根尼․克魯普諾夫考古中心」(Yevgeny Krupnov Archeological Centre) 的團隊人員。