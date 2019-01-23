劉鶴訪美行程傳「被取消」　白宮斷然否認：小說情節！

▲白宮經濟顧問柯德洛否認取消劉鶴訪美行程。（資料照／路透社）



國際中心／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴預計在30日訪問華府，卻有消息指出美國因智慧財產權問題歧見，因此取消此次行程。白宮經濟顧問柯德洛稍早前澄清，媒體相關消息並不正確，美國持續與中國官方保持溝通，白宮並未取消劉鶴訪美行程。

英國《金融時報》與美國CNBC接連報導，白宮主動取消劉鶴訪問美行程。CNBC引述知情人士消息稱，白宮負責貿易政策官員認為，智財權就是美中貿易會談的核心，若中方提不出具體方案，那麼建議劉鶴也不用花時間訪美。

白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）隨即出面澄清，斷然否認此消息。柯德洛接受CNBC電視專訪時表示，相關報導「不正確」、「沒有取消」、「沒有的事」。柯德洛強調，美中官方始終保持溝通，劉鶴月底訪美的方向並未改變，並形容這是一場「非常重要的會談」。

柯德洛說，在改變中國不公平貿易作為、竊取智慧財產、科技產業結構發展、企業所有權、關稅及非關稅障礙上，美國總統川普努力施壓中國，一方面也與中國國家主席習近平努力合作，雙方在去年底的阿根廷峰會中互動良好。

柯德洛說，劉鶴訪美的會談，絕對是美國史上與中國就貿易問題最廣泛深入的一次協商。他說，不清楚媒體的消息從何而來，但希望媒體少報導一點「小說情節」。

▼劉鶴計畫月底訪美。（資料照／路透社）



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