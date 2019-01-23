駐台軍事專家：美國最大惡夢是台灣淪陷　助築「海上長城」

▲ 花蓮空軍基地（圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

長期報導亞洲軍事安全問題的美國駐台軍事專家、《防務新聞》（Defense News）前駐亞洲記者站主任顏文德（Wendell Minnick）20日在美國雜誌《國家利益》（The National Interest）網站上撰文指出，若台灣被中國大陸拿下，將成為美國的敵人，也是美國的一場惡夢。

「如果台北明天落入北京之手，習近平可能會利用台灣的軍事基地發動新的戰爭。」顏文德指出，中國將日本、台灣和菲律賓視為一道長牆；著名的中國海軍問題專家科爾（Bud Cole）也曾表示，這是一道海上長城（The Great Wall at Sea），「空軍和海軍都難以克服這裡的地理條件，北京除了拿下台灣，別無選擇。」

文中指出，台灣中央山脈高達9000至12000英尺（約2743至3658公尺）不等，而這就是中國在向太平洋投入軍力時面臨的問題；空軍必須繞台灣飛行，海軍則必須穿越日本控制的琉球群島，陸基雷達也無法越過台灣窺視。

顏文德表示，若中國占領台灣，海上長城就會變成美國的問題。海軍可以利用蘇澳東北海軍基地作為潛艇基地，且蘇澳比海南島的榆林海軍基地好得多。在蘇澳，近海水域外就是深淵，使潛艇可以在下水後快速消失；但在榆林，核潛艦必須離開山洞設施，進入水淺的南中國海。

除蘇澳以外，花蓮空軍基地也是使中國大陸非常羨慕的基地，擁有一個自佳山挖出的防核掩體。身為少數曾進入此龐大設施的美國人之一，顏文德表示，「它給我的印象就像是龐德電影裡的場景，只差那些從天花板掉下來的忍者。」此外，同樣使用地下設施的台東空軍基地也可能成為中國戰鬥機的基地；台中空軍基地和台灣西海岸高雄海軍基地也是轟-6轟炸機和055型驅逐艦的「夢中基地」。

顏文德指出，一旦中國大陸在台灣建立軍事基地，台灣海峽可能會因中國政府以政治、經濟或軍事因素為由，關閉商業交通，沿台灣海峽和東海岸運往南韓及日本的中東石油和天然氣頓時處於中國的戰略保護傘下，日韓便必須考慮調整對北京外交政策，美國也將喪失自台灣獲取重要情報的機會。