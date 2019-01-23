真子未婚夫首發聲明「母債已解決」　遭狠打臉：根本沒連絡

▲▼因未婚夫母親的金錢糾紛，真子公主結婚被延期至2020年。（圖／達志影像）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本真子公主與平民小室圭的婚事因債務醜聞影響，推遲至2020年。小室圭22日首度透過代理人發表公開聲明，表示母親與前未婚夫的金錢糾紛已經解決，並為這段時間造成外界不安道歉。不過債主接受日媒採訪時，立刻打臉稱「並未解決」。

日本二皇子秋篠宮女兒真子公主雖與大學同學小室圭前年便有婚約，但由於接連爆出小室母親與他人有金錢糾紛等負面傳聞，去年2月時婚事由掌皇家事務的宮內廳宣布推遲至2020年。小室則於同年8月前往美國留學，22日他首度針對醜聞發表公開信說明。

請繼續往下閱讀...

▲日本皇室真子公主的未婚夫小室圭。（圖／達志影像／美聯社）



小室於信中表示，母親佳代和前未婚夫在2010年9月訂婚，直到該名男性於2012年9月提出解除婚約的2年中，小室母子持續接受對方的金錢援助，其中也包含小室的留學費用，共430萬日圓（約台幣121萬元）。雖然分手時，佳代也曾表示要清算金錢問題，但被男方拒絕了。後來雙方並未連繫，直到2013年8月，前未婚夫忽然寫信聯繫佳代要求還錢，但佳代當時回覆「難以答應」，之後雙方再度沒連絡。

▲日媒指出，若小室無其他具體作為，與真子公主的婚事仍遙遙無期。（圖／CFP）



豈料自前年小室與公主的訂婚消息傳出後，周刊便爆出相關金錢醜聞，讓小室母子都「深感困惑」。小室聲明中表示，此事經過溝通已經順利解決，且「現在仍然感謝對方給予的援助，今後會努力求得理解」。但債主接受日媒訪問時則堅持，「至今都不認為是把錢送給他們，要求還錢的態度依然不變」，並狠狠打臉小室，「問題沒有解決，小室先生還未與我聯繫」。

至於與皇室的婚約，宮內廳則對外表示真子與小室結婚議院仍然沒變。不過富士電視台評論指出，雖然小室發表聲明解釋，但秋篠宮曾要求獲廣大國民支持理解，因此若想順利娶得真子公主，小室需有更多具體作為。