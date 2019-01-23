手機男站跑道拍照...下秒直接把飛機毀了！網笑：被求償時就知有多笨

▲男子站在跑道上拍飛機，結果被飛機直接撞倒。（圖／翻攝自《Live Leak》）



實習記者陳妙津／綜合報導

許多人為了拍攝美景，常會做出危險舉動。巴西有一名男子就為了拍攝飛機著陸，竟站得離飛機行經路線太近，結果直接被飛機從後背「巴倒在地」， 讓附近眾人全看傻，幸好被送醫後，沒有生命危險，而機翼也因為撞到他而破裂毀損。這則短短12秒的意外影片被PO在《Live Leak》網站上，讓網友們看了紛紛大笑。

目擊者表示，19日時正在巴西北里約格朗德州觀看飛機降落。從影片中可見，身穿白色上衣、灰藍短褲的男子正拿著手機，站在飛機跑道邊，看來似乎正拍攝著什麼，下秒他似乎意識到自己離得太近，稍稍往後退了半步左右。沒想到距離仍估算不足，從畫面右側滑來一輛紅色輕型機，就這樣不偏不倚地打到手機男背上，直接將他巴趴在地上，發出「砰」地一聲。

▲左機翼撞到男子後明顯毀損。（圖／翻攝自《Live Leak》）



一旁身穿無袖粉紅T背心的女子目擊後驚呆，不敢置信地轉頭確認飛機，只見左機翼也因為撞到手機男而破裂損壞。手機男則痛到爬不起來，只能靠其他人攙扶著。

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▲手機男痛到爬不起身。（圖／翻攝自《Live Leak》）



據當地媒體報導，事後手機男被送醫急救，幸好撞到他的只是一架小輕型機，目前已無大礙。影片PO網後，網友也紛紛在底下調侃，「飛機有夠衰的」、「白痴，難道以為飛機會閃你」、「這次沒死，下次可以挑客機再試試看」、「等被求償的時候才會真正了解自己有多笨」、「他是因為自己白痴而受害，不是因為飛機而受害」、「安安飛機還好嗎」、「超瞎」、「他拍的影片應該滿好看的」。