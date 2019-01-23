萬事達卡阻礙市場競爭「傷害消費者」　被歐盟重罰200億

▲萬事達卡公司的業務遍及全球。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

總部位於美國的萬事達卡國際公司（MasterCard Inc.）22日被歐盟（EU）罰款5.7億歐元（約台幣200億元）。專職競爭事務的歐盟成員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，萬事達卡阻止商家接觸到其他成員國銀行提供的較好條件，導致信用卡的支付成本提高，傷害歐盟的消費者與零售商。

萬事達卡因為限制銀行產業間的競爭，22日被歐盟罰款5.7億歐元。歐盟執行委員會透過聲明表示，萬事達卡的行為限制了跨境競爭，單一市場也被分割，導致消費者與零售商必須付出的成本增高，此舉違反歐盟的反托拉斯規定。

據了解，早在2013年萬事達卡就受到歐盟的反托拉斯調查，2年後調查升級。不過，由於萬事達卡一直有配合調查，布魯塞爾當局已將罰款縮減了10％。

萬事達卡是歐洲第二大信用卡發卡商。維斯塔哲說明，歐盟的消費者每天都會使用信用卡，然而，萬事達卡卻限制商家，造成消費者與零售商的利益受損。

萬事達卡上個月曾表示，預計會撥出6.5億美元來支付罰款，該公司已坦承違反歐盟的競爭規則。