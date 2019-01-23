一家6口只剩1人倖存！　惡男「屠殺全家」正要殺8歲女時被擊斃

▲男子突然發狂，屠殺自己的父母、女友以及女兒。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國奧勒岡州農村一名男子竟然在家中一連殺害4名家人，死者包含他的父母、女友以及9個月大的女兒，當他手持斧頭正準備要對8歲女童不利時，被趕到現場的警察擊斃，一家6口最後只剩8歲女童獨存。

這起血案19日晚間發生在波特蘭市以南小鎮伍德本(Woodburn)，42歲男子蓋戈(Mark Leo Gregory Gago)不知道何原因突然發飆，和家人起了衝突，接著便使用斧頭等武器殺害多名家人。警方接到報案10時15分趕到現場，在門口發現一名死亡女子，進門便看到滿身是血的蓋戈抓著女童頭髮，正要對她下毒手的恐怖場面。

死者分別為66歲布雷默(Jerry William Bremer)與64歲的帕梅拉(Pamela Denise Bremer)，這2人是蓋戈的父母，31歲女友斯韋策(Shaina E. Sweitzer)，以及2人所生的9個月大女兒，唯一倖存的8歲女童是斯韋策與前男友所生。警方目前正在調查蓋戈犯案動機，根據女童表示，蓋戈最近幾個禮拜人突然變得很暴躁，而斯韋策的前男友格林(Jason Grimm)則透露，曾收到來自斯韋策的求救簡訊，擔心自己可能會被蓋戈殺害。