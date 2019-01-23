長腿正妹美到帥　騎重機環遊世界...挑戰印度「野蠻之路」

▲泰國正妹娜蘇里亞汪不僅長相性感，還車技了得經常騎行世界各地。（圖／翻攝自Facebook／Ying Dusita Nasuriyawong）



實習記者陳妙津／綜合報導

泰國正妹娜蘇里亞汪（Dusita Nasuriyawong）因為火辣身材、天使臉孔，在網路上擁有高人氣。特別的是，她還是位重機好手，曾騎著重機環遊世界，還挑戰過印度拉達克，該地是世上最崎嶇的山地之一。

▲ 娜蘇里亞汪熱愛在網路上分享騎重機的經驗。

綜合泰媒報導，娜蘇里亞汪車技了得，曾參加2015年南非「GS TROPHY 2015」女子資格挑戰賽，2016年時則曾參與一場鐵人三項比賽，在「普吉-清邁1天1600公里」的項目中獲得第8名佳績。

她騎重機已經有6年時間，在任何條件的道路上都能得心應手，駕馭自如，並熱愛旅行，經常在國內外騎重機遊覽各地風景。2016年末，還去了有「野蠻之路」稱號的印度拉達克騎行，即使曾經摔傷，仍不改她征服荒路的野心，不僅拍下許多優美風景，還來回騎了2次。

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▲娜蘇里亞汪征服被稱為「野蠻之路」的印度拉達克山區。



娜蘇里亞汪表示，自己的夢想就是騎著心愛重機體驗世界各地，領略人文美景，並把自己的故事寫下鼓勵更多人。目前她正騎車環遊全泰國，目前已到達曼谷，下一步計畫則是騎到印度去。