伴嬰屍住6年！狠夫妻沒報戶口　放生2月大「幽靈女兒」高燒4天夭折

▲ 2月大的女嬰被爸媽放生。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

「死去的孩子一直跑到我夢裡，讓我充滿罪惡感。請懲罰我吧。」南韓一名40歲趙姓婦女2017年3月突然找上警察局，道出自己7年前的罪行。她和金姓丈夫2010年生下女兒以後不管不顧，即便女兒因為沒有施打疫苗而感染，也沒有送醫，導致她高燒4天後不幸夭折。

《東亞日報》報導，這對夫婦的女兒夏恩（化名）在2010年出生，約2個月大時突然發起高燒，因為沒有及時就醫，於4天後死亡，但鄰居和警方都完全不知情，因為他們根本沒有為夏恩申報出生登記。相當於幽靈人口的夏恩便這樣無聲無息的從這個世界上消失，直到趙女自首後才曝光。

首爾南部地檢署女性兒童犯罪調查部2018年1月接手這起案件時認為，趙女自願接受懲罰以向女兒贖罪的證詞具有相當可信度。趙女提到，女兒死後，他們把屍體以袋子包起後放進紙箱裡，倒入泥土後再以強力膠密封，擺在家中好幾年，就連搬家時也不忘將紙箱一起搬到新家。

但趙女在2016年便搬出家中，與丈夫分居，2017年自首後返家，想找出女兒屍體，便發現紙箱憑空消失。她在調查中也供稱，丈夫經常毆打夏恩，死亡當時身上有多處瘀青，但由於夏恩的遺體如今以經消失，檢方難以求證。

檢方調閱當年為趙女接生的婦產科新生兒紀錄後，才獲得少量夏恩的資料。夏恩現年9歲的姐姐曾在調查中表示，「爸爸說，絕對不准把家裡的紙箱放在看得到的地方。」現年42歲的趙女丈夫也被發現曾以手機搜尋「棄屍」，但仍堅稱，「絕對沒有虐待孩子，是孩子的媽（趙女）把夏恩棄養的。」他與趙女都在17日被檢方依遺棄致死罪名起訴。