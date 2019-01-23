嘲諷原住民長老遭圍剿　高中生：有人嗆我們是白垃圾、滾回歐洲

▲原住民被一群高中生包圍。（圖／翻攝自YouTube／KC NOLAND）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國肯塔基州科文頓天主教中學白人高中生包圍原住民長老菲立普，大喊「蓋牆！」的影片在網路上影引起轟動，輿論排山倒海，連校方及所屬教會也出面道歉。影片中的學生頭戴川普「讓美國再次偉大」為了自清，20日公開另一版本的真相，聲稱影片內容遭到曲解，自己對菲立普並無任何嘲弄之意，而且身旁的黑人抗議民眾辱罵他們是「白色垃圾」，要他們滾回歐洲，各執一詞事件彷彿羅生門。

據《今日美國》報導，事發在美國華盛頓林肯紀念堂，這裡也是1963年美國黑人民權運動家金恩博士發表著名演說《我有一個夢》的地點，就算呼籲種族平等，56年後種族衝突依舊血淋淋上演著。

一名原住民長老、越戰老兵菲立普（Nathan Phillips）在18日參加原住民遊行時被一群白人高中生包圍，鼓噪而不斷叫囂，其中戴著川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號棒球帽的學生桑德曼（Nick Sandmann），面露微笑、狠狠地瞪著菲立普瞧，其餘學生則在其身後起鬨。

菲立普是內布拉斯加州奧馬哈部落（Omaha tribe）的長老，致力於美國原住民文化保存運動，18日也赴華府參加原住民遊行。他當天見到一群肯塔基州科文頓天主教中學（Covington Catholic High School）的中學生，頭戴力挺川普的「讓美國再度偉大」紅色棒球帽，與一群黑人民眾發生衝突，於是試圖出面緩頰，卻反被學生團團包圍。

菲立普表示，這些帶著紅帽的中學生出言不遜，嘲笑著遊行的原住民，「蓋牆！」、「川普2020」，他則回覆「這是原住民的土地，不該有牆。」一邊拭淚，菲立普一邊回想，「我正在唱歌，卻聽見他們高喊『蓋牆！蓋牆！』，這些年輕人若把精力用在讓這個國家更好就好了。」

完整影片被原住民遊行籌辦方上傳至網路，學生的行為遭到瘋狂砲轟。桑德曼20日發表聲明卻全盤推翻菲立普的說法，聲稱影片遭到曲解，傳播高中生煽動衝突的錯誤印象，「有人散播關於我和家人的全然謊言」，事件如羅生門般。

根據聲明，桑德曼18日和同學到華盛頓參加美國保守派人士的年度反墮胎遊行，在林肯紀念堂的階梯上等待回程巴士時，附近4名黑人抗議民眾對他們叫囂「白色垃圾」、「臭甲」等侮辱性的稱呼，甚至是「滾回歐洲」。桑德曼表示，為了蓋過這些仇恨言論，學生才在老師同意下高呼學校的精神口號。桑德曼也在聲明中強調，完全沒有聽到任何學生喊出「蓋牆」或其他種族主義言論，外界的斷言「全是錯誤的。」

桑德曼發布聲明後，也有其他民眾在推特放上當時不同角度的影片，寫道，「請問桑德曼的公關團隊再看到這段影片後，要如何解釋他們嘲諷美國原住民長老的行為。這位老兵在越南戰場上時，川普則是跟他的假骨刺還有兩張假醫生證明躲在家裡。」

當然，推特狂熱者美國總統川普也發文力挺桑德曼，稱他與科文頓天主教中學的學生，都是被媒體抹黑的。