黑幫難賺錢！山口組成員郵局打工　領完2000日薪坦承身分慘被捕

▲ 山口組成員賺不到錢，不得已到郵局打工。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

國際中心／綜合報導

山口組為日本的幫派組織中規模最大的指定暴力團，2014年獲美國《財星雜誌》指為全世界規模最龐大、收入最多的黑道組織之一，一年收入約66億美金，2010年繳納的各項稅款甚至占兵庫縣該年總稅收的7成，但卻也有山口組成員面臨經濟拮据的困境，只好隱瞞身分到郵局打工，領完薪水才坦承是黑幫，日前因涉嫌詐欺被捕。

根據日本AERAdot.網站，愛知縣警方1月依詐欺罪嫌逮捕一名現年60歲的第六代山口組成員。他2017年在經濟困窘之際，無意間看到郵局的徵才廣告，便應徵打工人員，11月29日到職當天還簽署一份「我不是反社會勢力份子」的聲明，工作一天後領到日薪7580日元（約新台幣2134元），才向郵局坦白，隔天便匆忙提出離職，日前還是被警方逮捕。

一名自稱在組織裡相當活躍、目前正在快餐店打工的山口組成員受訪時對此透露，其實有許多黑幫成員像他們一樣，為了討一口飯吃，只能隱藏身分開始打工；如果警方以此為由逮人，估計會有很多山口組成員落網。

他補充，面試時的確會被問及是否為反社會勢力份子，但因為快餐店可以自己選擇上班時段，組織有工作時也可以回去幫忙。他也提到，在快餐店工作需要頻頻打招呼、微笑迎接客人，但黑幫本就以「禮節和寒暄」為基本禮儀，所以很快就適應了。

前山口組顧問律師山之內幸夫則指出，1月落網的這明山口組成員並非組織要角，只是為了生活而工作賺錢，卻被冠上詐欺罪名，因此痛批警方「簡直亂來」。