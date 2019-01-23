72歲阿公邀26歲女友家中床戰　結果全變屍體...死狀悽慘

▲女子的死狀極慘。示意圖，非當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

泰國清邁21日發生一起命案！一名72歲老翁疑似因故殺死26歲小女友後，在臥室服毒上吊自盡。鄰居發現時，兩人均已身亡，死狀極慘。

據泰國《世界日報》報導，泰國清邁府訕甘烹縣某間民宅內，21日驚現兩具死狀悽慘的屍體。警方晚間8點接獲通報到場調查，確認兩名死者分別是72歲屋主老翁頌蓬，及疑似是女友的26歲年輕女子披茶彤。

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▲披茶彤到頌蓬家中床戰，卻被刺死。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



頌蓬渾身充滿刺鼻殺蟲劑味，吊死在房間內，很可能是喝下兌殺蟲劑的酒後才自縊身亡。而披茶彤則頭部被利器刺傷，陳屍在民宅門口，兩人的死亡時間均不超過6小時。據報案鄰居表示，頌蓬長期獨居，披茶彤是前一天午後1點才來的，但兩人不知為何忽然大吵，後來就沒了聲音，以為兩人和好了，直到鄰居察看才發現屋內竟發生恐怖凶殺案。

警方調查後初步推測，頌蓬邀披茶彤到家中床戰，但後來卻因故發生爭執，盛怒下的頌蓬先用利器殺死披茶彤，之後因畏罪而選擇喝下摻酒的殺蟲劑，接著上吊而死。目前警方正進一步調查案件中。