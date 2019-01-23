「毛巾鋪地當床墊」從事性交易！跨國賣淫集團騙爆50多城市

▲ 跨國賣淫集團首腦陳宗濤（Zongtao Chen，化名Mark Chen，以下均為音譯）（圖／翻攝自環球博訊，下同。）

國際中心／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）上周與加拿大及澳洲警方聯手，破獲一個業務遍佈3國50多個城市、客戶約3萬人的跨國賣淫集團，3名嫌疑犯已在美國境內逮捕歸案。集團44歲華裔首腦陳宗濤（Zongtao Chen，化名Mark Chen，以下均為音譯）則在加拿大落網，目前美國已要求引渡。

據THE STAR報導，美、加、澳3國警方於15日分別突襲該賣淫集團據點，並搜出3萬名嫖客的聯絡電話，同時查封500多個網站。由於事發前首腦陳宗濤居住在多倫多地區，當時FBI波特蘭（Portland）分部於2018年8月聯絡當地警方，協助調查涉及未成年賣淫的國際犯罪集團，並於日前攜手將嫌疑人逮捕歸案。

據美國俄勒岡州聯邦陪審團於16日公開的起訴書，FBI與美國警方也已經逮捕位於加州的33歲男子王彥（Yan Wang）、35歲的傅亭（Ting Fu）和40歲的孫慧玲（Huiling Sun），並指控包括陳宗濤在內的6名集團分子，涉嫌使用跨境設施，推廣、營運、成立、及組織賣淫集團。但目前仍有2名嫌犯仍逍遙在外，包括來自廣州的37歲男子周偉軒（Weixuan Zhou）仍躲藏在中國，以及身處俄勒岡州畢佛頓的32歲男子王超丹（Chaodan Wang）仍沒有下落。

▼ 孫慧玲（左）和傅亭在美國境內遭到逮捕。

請繼續往下閱讀...

據悉，受害女子大多來自大陸，並遭賣淫集團誘騙到美國各地進行性交易活動。目前FBI與俄勒岡聯邦檢察官署已救出5名受害女子，並確保她們獲得社會、醫療和法律等服務。聯邦檢察官表示，保護弱勢外國人免於人口買賣是當局的重要使命，遭受操控的被害女子主要是為到美國過新生活，但由於普遍缺乏語言能力，所以不了解當地民權以及法律，才會遭到牟人口買賣集團操控。

起訴書提到，集團於各城市中都有一個「老闆」，而王彥、王超丹、傅亭和孫慧玲負責監督管理位在當地旅館或公寓的妓院，同時在網路上發廣告，提供顧客專屬的聯絡電話號碼、簡訊、電郵、或是微信，以便組織調派員安排秘密「約會」，並用電腦程式進行監控、追蹤等。據悉，FBI當時透過集團聯絡方式，成功派出探員假扮嫖客前往調查時，發現賣淫現場極為簡陋，僅有一條毛巾鋪在地上當作「床墊」。

目前陳宗濤已在多倫多法院接受審判，美國司法部門則要求引渡他。另外3名嫌犯王彥、傅亭及孫慧玲也分別出庭波特蘭聯邦法院和河濱縣的加州中區聯邦法院，其中孫慧玲及傅亭已暫時獲釋，但需繫上GPS追蹤腳環。當局暫未披露各人的國籍。