川普評「高中生槓原住民」：支持者被假新聞害！雙方願見面對談

▲遊行現場影片流出，製造許多爭議。（圖／翻攝自YouTube／KC NOLAND）

記者錢玉紘／綜合報導

美國15歲的高中生沙德曼（Nick Sandmann）與原住民退役軍人菲力普斯（Nathan Phillips）發生衝突，兩人的對峙影片流出，網路上的留言一面倒向怒罵高中生，且因為沙德曼當時頭戴支持總統川普的帽子，更惹來爭議。美國總統川普也在推特上替高中生抱屈，認為其受到不公平的對待。



川普在推特上提到，「看來沙德曼和柯文頓高中的學生受到了不公平對待，過早被審判，結果根本就是錯誤的，全都是媒體炒作。這一點都不是好事，新流出的影片證明，媒體對於這件『高中生對退伍老兵』之事完全錯了。」、「沙德曼和這些高中生證明了假新聞有多麼邪惡」。

這個爭議起源於一支18日開始在網路上流傳的影片，地點位在華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial），當時柯文頓高中的學生正在舉行反墮胎的「為生命而走」（March for Life），同時附近也有一場原住民的遊行。

高中生沙德曼被拍到與老兵菲力普斯對峙互嗆的畫面，有人指出疑似是高中生嗆「蓋圍牆」等語，貌似在針對菲力普斯美洲原住民的身分，再加上沙德曼帶著川普口號「讓美國再次偉大」（MakeAmerica Great Again）的帽子，引起謾罵。不過事後也有人PO出完整版影片還原現場，沙德曼則澄清，是菲力普斯先靠近他，針對他的帽子發表意見，但他並未回應，只是微笑站著。

隨著事件越演越烈，也越來越多角度影片曝光，網路上出現多種聲音。菲利浦斯和代表團體發出聲明表示，他們正試圖和當事學生們安排會面，當面對談，而沙德曼先前也在電視訪問中提到，「我的立場就是，我完全沒有對」菲利浦斯先生不敬，我很尊敬他，非常樂意與他談話」。