川普勝利！最高法院通過「禁止跨性別從軍」　他怒：仇恨政策

▲川普反對跨性別從軍。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國最高法院22日以5比4票，通過總統川普要求禁止跨性別族群從軍的政策，這又被視為他上任後的一大勝利，其中4位自由派的法官反對這項裁決。川普2017年曾在推特宣布，將不再接受或允許跨性別人士在美國軍隊服役，理由是「鉅額的醫療開銷與分裂」。

最高法院9位法官之中，有4名自由派投下反對票，另外5名保守派則投贊成票，該政策旨在禁止跨性別族群從軍。根據公共政策非營利組織Palm Center分析，美國防部數據顯示，目前共有8980名跨性別者為美軍現役人員。

川普2017年透過推特投下震撼彈，宣布美國不再允許跨性別在軍隊服役。當時的國防部長馬提斯（Jim Mattis）完善了這項政策，限制有性別焦慮，或是生理性別與外在身分並不匹配的人從軍，他表示，數百名已經在服役的跨性別則可以繼續留在軍中。

根據備忘錄，馬提斯認為，從本質來考量，服兵役必須願意犧牲，這些人自願接受「自由上的限制」。此舉等同是逆轉了歐巴馬政府時期的政策，歐巴馬曾受理招募跨性別人士從軍。

最高法院的最新裁決引發怒火，其他相關案件會再經由下級法院處理。跨性別陸軍退役軍人克萊瑪（Charlotte Clymer）表示，「這是一種仇恨與懦弱的政策。」不過，也有人力挺川普，認為該項政策只是代表跨性別從軍也得符合服裝與身體上的規範。

五角大廈發言人透過聲明表示，這項新政策是基於專業的軍事判斷，軍方尊重所有的跨性別者。美國司法部發言人庫佩（Kerri Kupec）則說，很高興聽到最高法院的裁定，「我們的軍隊被迫維持一項之前的政策，這對軍事上的效力與殺傷力造成超過1年的風險。」

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