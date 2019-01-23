嫁給羽絨大被被！她甜喊「我們有最親密關係」　婚禮2月舉行

▲帕斯卡爾與棉被間的感情相當堅定。（圖／翻攝自臉書／Pascale Pauly Sellick）

國際中心／綜合報導

英格蘭德文郡（Devon）49歲女子帕斯卡爾（Pascale Sellick）將在2月舉行婚禮，對象則是保暖的羽絨被。她說，自己與大被被之間有著最親密與可靠的關係，希望大家能穿著睡衣出席婚禮，「它一直在我身邊，給了我很大的擁抱。」

帕斯卡爾自稱是藝術家，她跟羽絨被的婚禮儀式將在2月10日下午舉行，地點就在艾克希特的一處花園。她說，「我非常愛我的羽絨被，我想邀請人們見證我生命中最不變、最令人舒適的陪伴。到時會有音樂、典禮、笑聲與娛樂活動。」

據了解，這場婚禮不會收費。帕斯卡爾正在準備驚喜，她還不知道「新郎」會穿上什麼服裝，她自己則會選擇睡衣與拖鞋，還邀請專門的藝術活動人員安娜（Anna FitzGerald），共同策劃這場婚禮。不過，她的臉書上其實有穩定交往的對象。

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▲帕斯卡爾躺在被上就覺得很安心。（圖／翻攝自臉書／Pascale Pauly Sellick）



帕斯卡爾補充，她的婚禮適逢情人節前夕，很高興自己能參與這項活動，「對於很多人來說，情人節可能讓人感到沮喪，希望這有助提升大家的士氣。」至於賓客可以怎麼打扮，她建議，最好是穿著睡衣、連身衣等，帶著泰迪熊來參加也很歡迎。

事實上，帕斯卡爾並不是第一個嫁給物體的人。瑞士女子埃亞（Eija）早在1979年就曾說要嫁給柏林圍牆，當後者1989年倒塌時，她傷心欲絕，並持續保留圍牆的模型。當然，這類婚姻並不具有法律效力。