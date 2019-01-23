美司法部繼續尋求引渡孟晚舟　「感謝加拿大一同實施法治」

▲孟晚舟。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國司法部22日表示，將繼續向加拿大尋求引渡華為（Huawei）財務長孟晚舟；司法部發言人萊蒙迪（Marc Raimondi）透過聲明指出，會持續尋求引渡被告女士孟晚舟，並將在期限內符合美國與加拿大的引渡相關規定，「我們非常感謝加拿大繼續支持我們，一同努力實現法治。」

《路透》報導，孟晚舟去年12月在加拿大被逮捕，目前獲得保釋，按照規定必須戴著具備定位功能的電子腳鐐，且活動範圍受限於特定區域等。美國必須在今年1月30日以前提出正式的引渡請求，而加拿大法院一旦收到正式請求，有30天的時間可以確定是否有足夠證據支持引渡。

美國司法部22日說明，會繼續尋求引渡孟晚舟。華為輪值董事長梁華22日稍早在達沃斯的世界經濟論壇表示，公司正密切關注此事，希望盡快解決這個案件。

華為是中國高科技公司巨頭，被美國指控設備存有國家安全上的風險，該企業則聲稱這種擔憂缺乏任何證據。在21日的一篇文章中，加拿大國家安全情報局一名前負責人表示，加拿大應禁止華為參與5G網路。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）22日提到，「我們已與德國談過這個問題，因為我們與德國還有歐洲夥伴有著良好的關係，德國也有一些自己的審議。」根據商報指出，德國政府正在進行討論，是否要跟隨美國與澳洲等國，限制華為參與5G網路建設。

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