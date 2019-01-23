川普堅持發表國情咨文「準備兩版本」！兩黨協議24日表決法案

▲川普預計照原定計畫發表國情咨文演說。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯邦政府部分部門持續關閉中，美國總統川普22日表示，他將會在下周1月29日，照原定計畫發表一年一度的國情咨文（State of the Union）演說。另外，美國參議院中的兩黨領袖已經協議，將會在24日就導致政府關門的法案進行表決，其中包括了川普一直要求的邊界圍牆預算案。



CNN報導，一名知情的白宮高級官員提到，川普以及其他工作人員正在如期準備國情咨文的演說。美國廣播公司（ABC）則報導提到，一名消息來源指出，川普原先準備了兩個不同的演說地點，一個是如傳統在華盛頓國會大廈舉行，另一個則是華盛頓之外的地點，可能會接近「集會」的模式，演說內容也準備了「政府關閉版」和「重啟政府版」，但目前明顯會在政府關閉期間發表演說。



不過就在上周，民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）才發表公開信向川普表示，國情咨文在政府重啟之前，應該要延期。依目前情況來看，不管白宮方面如何準備，除非參眾兩院召開會議並通過，否則川普將可能無法在國會聯席會議上發表演說，也就是說，裴洛西在這件事情上仍占優勢地位，目前她也還沒有採取讓總統發表演說的措施。

川普先前在推特上向裴洛西放話提到，「我還在考慮有關國情咨文的選項，包含你說的僅發表書面聲明就好，但約定做了就是做了，我一定很快向你討回來」。顯示兩人之間的鬥爭又再度升級。先前裴洛西公開表示演說應該要延期後，關埔隔天就取消她的外交行程。

美國參院兩黨領袖在當地時間22日下午宣布，雙方已經達成協議，將會在24日針對幾項法案表決，一是總統川普要求的57億美元邊界圍牆預算，另外一項是向已關門的政府部門撥出臨時款項資助，但這個補助只會維持到2月8日。這個決議也讓聯邦政府重啟略有希望，目前政府已經關閉第5周，有80萬聯邦員工領不到薪水。

