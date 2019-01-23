老夫妻砸19萬享受豪華郵輪！開門驚見「裸體船員」在床上辦事

▲英國老夫妻搭郵輪，一進門驚見男女在床上做愛。（圖／翻攝自挪威郵輪）

記者錢玉紘／綜合報導

豪華的郵輪之旅是許多人熱愛的旅遊方式，英國北愛爾蘭一對老夫妻就花了4800英鎊（約台幣19.1萬元）參加為期一周的郵輪旅程，沒想到進入他們訂的豪華艙房後，居然看到一對男女在他們的床上發生性行為，讓老夫妻直罵「真的太荒唐」。



綜合為媒報導，這對夫妻巴比和瑪莉（Bobby and Mary Jackson）來自北愛爾蘭，去年10月他們報名挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）的寶石號（Norwegian Jewel）旅程，從新加坡出發到泰國，這是兩人第一次參加遊輪之旅，一共花費了4800英鎊，還訂了位在10樓的高級艙房，可以看到美麗的風景，讓兩人都非常期待。

但是沒想到，他們一上船，打開自己的房門之後，看到一名裸體的陌生男子，壓在女子的身上，明顯正在他們要睡的床上開心辦事，香汗淋漓，讓老夫妻超級傻眼，瑪莉提到，「我整個嚇到了，當下看到的畫面真讓人不開心，我立刻就把門關上，趕快跑到隔壁我妹妹的房間」。

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▲兩人搭乘的「挪威寶石號」。（圖／翻攝自挪威郵輪）

巴比則說，事實上當時他們已經延後上船，終於可以登上郵輪的時候，只想趕快到房間，沒想到迎接他們的卻是這種景象。當下，帶兩人到艙房的工作人員立刻向上層通報，瑪莉表示，「我們不是正義魔人的類型，但這件事情實在太荒唐了。我完全可以看到那個男人的裸背，很明顯他和另一名女子在做愛」。

老夫妻離開去通報郵輪經理，沒想到回到房間時，該男竟然還在房間裡，兩名工作人員抵達之後，趕緊把人趕走，巴比提到，他問了其他人，對方回答，在他們房間辦事的男子是船上的工作人員。他們認為，這件事讓人感覺非常受辱，後來在船上只獲得了100英鎊的信用額度作為補償，即便寫信給挪威郵輪公司投訴，獲得的則是每人200英鎊的郵輪旅程優惠，還比須在今年搭完。



《美國今日》報導，挪威郵輪公司在聲明中否認有這項消息。該公司提到，「目前正在進行徹底的調查，包含檢查事發艙房附近走廊的監視器畫面，並沒有證據證實這項指控。任何不符合公司標準的行為都會經過調查，並獲得適當處理」。