中美貿易談判月底再登場！北京批准伊凡卡5商標申請引疑慮

▲中國大陸在新一輪中美貿易談判前批准伊凡卡5項商標申請，引起反對者討論。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中國大陸政府日前批准了美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）在2016年和2017年提交的5個新商標註冊申請，其中包括兒童中心、太陽眼鏡和結婚禮服4個商標，和1個涉及中介交易、慈善捐款和藝術品估價服務的商標，如果沒有人反對，將會在90天後正式成立。由於中國國務院副總理劉鶴將於月底訪美進行新一輪貿易談判，正值中美貿易戰期間，特別引人遐想。

綜合外媒報導，伊凡卡不斷在中國大陸擴大知識產權，引發道德問題的討論，華盛頓公民責任和道德組織發言人利博維茲（Jordan Libowitz）表示，伊凡卡在國外獲准的商標數量將讓白宮感到不安。批判人士認為這些商標可能協助川普在卸任後重振他的事業，而在中美貿易戰敏感時期，作為白宮官員向外國政府遞交知識產權的申請，可能會對政府談判產生壓力。

根據《紐約時報》報導，北京當局在去年曾批准伊凡卡7件新商標，涉及圖書、家庭用品和座墊等商業領域，總計有34件商標，而川普本人在中國大陸則有100多件商標。儘管伊凡卡已不再參與大部分品牌的管理工作，但仍擁有以自己名字命名的品牌。伊凡卡發言人表示，申請商標是正常的商業行為，目的是保護他的名字不會被他人用於牟利。

企業基於各種目的申請商標，除了凸顯公司擴展計畫的決心之外，也有出於防禦性目的申請來避免影響商業運作，尤其中國大陸搶註冊商標的風氣盛行。北京當局表示，會依照法律規定平等對待所有商標申請。