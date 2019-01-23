5歹徒闖德州民宅！慘被屋主轟到3死2傷　網傻眼：德州人你也敢搶

▲美國槍戰示意圖。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

竟然敢惹德州人！美國德州（State of Texas）因為槍枝氾濫，許多人都會在家存槍自保，19日就有5名歹徒凌晨闖入當地民宅行搶，結果被屋主1打5狂轟反制，最後歹徒3人被擊斃、2人中彈受傷，屋主則是毫髮無傷。



根據美國《KPRC Click2Houston》報導，5名歹徒19日凌晨持槍、載上滑雪面具，闖入休士頓一間住宅試圖搶劫，屋主發現後立刻拿出槍枝開火反擊，雙方在屋內、屋外展開激烈交火，最後歹徒則不敵屋主火力撤退逃跑。

休士頓警方透露說，其中1名歹徒在民宅門外被擊斃，剩下3人中彈後開車逃跑、1人步行逃跑，但車子後來就撞上柱子故障，第2名歹徒失血死在後座，第3名負責駕駛的歹徒棄車逃走，但最後仍傷重倒臥在街上死亡。

剩下的第4及第5名歹徒，因為都有中彈逃不遠，被趕來的員警逮捕送醫，屋主則是完全沒有受傷。警方調查表示，相信屋主是發現歹徒後拿槍自衞，住宅附近也發現不同槍枝打出的彈殼，目前已封鎖案發現場附近一帶搜集證據。

新聞被分享到批踢踢後，台灣網友也紛紛留言說：「在德州搶劫，頭殼壞了」、「德州老阿嬤都可以跑出來打歹徒了」、「德州一個社區的火力應該能攻下聖馬利諾這類的內陸小國吧」、「德州人沒在跟你開玩笑的」、「德州人真是民風驃悍。」、「德州佬很兇的」、「重點：屋主則毫髮無傷，OP！」