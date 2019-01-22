克里米亞爭議海域2船起火！32名船員僅12人生還

▲2艘懸掛坦尚尼亞旗的船艇在克赤海峽附近海域起火燃燒，多名船員死亡。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

東歐克里米亞半島外海21日發生船艇事故，2艘懸掛坦尚尼亞旗的天然氣輪在靠近克赤海峽（Kerch Strait）的黑海上起火燃燒，已知有10人喪命、10人失蹤、12人生還。由於事發地點克赤海峽在去年底發生俄國對烏克蘭海軍船艇開火事件，該處已經是牽動兩國緊張局勢的焦點區域。

綜合外媒報導，名為「威尼斯」（Venice）和「梅斯特羅」（Maestro）兩艘船上共有32名印度籍和土耳其籍的船員，在克赤海峽附近轉移燃料時，其中一艘發生大火連帶波及另外一艘，由於海況惡劣難以分開，許多船員選擇跳海求生，已知有12人生還，至少10人喪命，其餘船員失蹤仍在搜救中。

報導指出，美國自2011年增加對敘利亞的制裁，以回應總統阿薩德（Bashar al-Assad）對人民的「持續爆型」，而這兩艘船去年被列入對敘利亞石油制裁的名單之中。美國財政部曾發布通知，名單中包括「威尼斯」（Venice）和「梅斯特羅」（Maestro）等35艘船在2016年到2018年期間向敘利亞運送石油。

俄羅斯在2014年吞併了烏克蘭的領土克里米亞，在去年11月於克赤海峽又劫持了3艘烏克蘭海軍艦艇，雙方緊張關係持續升級。該起意外就發生在克赤海峽附近海域，也引發國際對於俄、烏兩國情勢的關注。