90秒驚險畫面曝！他遭上司「噴槍捅屁股」灌風...一秒癱軟慘死

▲ 事發當下的90秒監視器畫面曝光。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

全球「噴槍殺人」案件其實曾發生過許多次，而上一起令人震驚的個案就發生在印度。去年9月，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一間鑄造廠的主管沃格摩爾（Rakesh Wagmore）和員工賈達（ditya Jadhav）開玩笑惡作劇，拿起空氣壓縮噴槍狠插下屬肛門，導致他當場腿軟倒地不起、腸道嚴重受損，經搶救15天仍不幸身亡。

根據90秒的監視器畫面，當時身在工廠的賈達上前與沃格摩爾對話，沃格摩爾手拿噴槍和賈達玩了起來，先對著賈達的頭髮、衣服、背部、頸部噴了之後，突然間把噴槍口對準賈達的肛門惡作劇，不料賈達無法承受這突如其來的刺激，隨即腿軟倒地不起。

▲ 主管突然把空氣壓縮噴槍往下屬肛門插去。（圖／翻攝自YouTube／Abanoub Samy）

事發後，賈達被緊急送往醫院治療，經醫師評估，他的腸道嚴重受損。在與死神奮鬥15天後，他於2018年9月18日不治身亡。而肇事者沃格摩爾在闖下大禍後，立即神隱躲避責任，遭到警方起訴並追查。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「這上司是多麼的愚蠢」、「這種智商怎麼當上主管的？」、「用想的就覺得好痛......」。

同樣情節去年也在日本埼玉縣一間工廠上演，當時一名員工被2名同事拿空氣噴槍「灌腸」傷重不治，闖下大禍的2人則被當局依據傷害致死罪逮捕。

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