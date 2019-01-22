大峽谷踩空！留加男大生回國前夕跌落懸崖　骨折+腦出血昏迷

▲ 男大生在回國前一天重傷昏迷。（圖／翻攝自Insight）

國際中心／綜合報導

「等我認真學好英文回來，就會以榜首的身分從東亞大學數學系畢業的！」南韓一名男大生前往加拿大留學以前許下這個承諾，但如今距離他預計回國的日子已經過去20幾天，還是沒辦法返鄉，因為他在啟程前一天前往美國亞利桑那州的大峽谷國家公園遊玩時，不慎摔下懸崖重傷，送醫後接受數次手術，依然沒有恢復意識。

25歲的朴俊赫約一年前前往加拿大溫哥華留學，上月30日返回南韓前一天在大峽谷旅遊，於亞瓦派點（Yavapai Point）和馬瑟點（Mather Point）之間不慎踩空，跌落數十公尺深的懸崖，造成肋骨骨折及腦出血，馬上被送醫急救。來自釜山蓮堤區蓮山洞的男大生母親日前向Insight透露，她目前就住在兒子接受治療的醫院對面，每天往返醫院照顧，但兒子始終沒有轉醒。

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▲ 美國大峽谷國家公園。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

這名無助的母親提到，旅行社認為是朴俊赫沒有遵守安全指示，才會發生意外，但從事發當時的影片看來，是導遊先將他們帶到沒有護欄的地點，「依照兒子的個性，應該是會遵守安全規則的。」韓媒也指出，大峽谷的懸崖大多沒有設置欄杆，但由於雙方說法不一，目前還在打官司。

朴俊赫的母親也提到，目前最大的難關就是龐大的轉院費用；光是醫療費用就已經高達90萬美金（約新台幣2782萬元），若要轉送回南韓醫院，還需要約2億韓元（約新台幣546萬元），讓他們相當苦惱。