土星的一天終獲解答！苦惱數十年…時間「短」了6分鐘

▲最新研究顯示土星環比過去認知還要年輕。（圖／翻攝自NASA官網）



土星上的一天到底有多長？美國太空總署（NASA）近日發布消息指出，科學家已經利用NASA無人太空船卡西尼號（Cassini）提供的數據，計算出土星最精準的一天是：「10小時33分38秒」，比20年前的測量縮短了約6分鐘。

NASA官網指出，土星是巨大的氣態行星，科學家經常都是依靠磁場來測量行星的旋轉速度，但由於土星擁有「獨特的磁場」以及無固態的表面，不僅隱藏了旋轉速度，也長期阻礙科學家精準地測量其數據。

這場研究於17日發表在《天體物理學雜誌》（Astrophysical Journal）上，文中指出，土星內部的震動頻率會對其引力場產生影響，而土星環會對土星內部的震動做出反應，就像地震儀對地震的反應一樣。美國研究人員利用NASA卡西尼號（Cassini）探測器觀測，算出土星引力場中的震動頻率，再經過長時間驗證，終於提供了最新數據解除了多年來的謎團。

分析顯示，土星的旋轉周期為10小時33分38秒，比1981年科學家透過「旅行者號」發出無線電信號數據估算的10小時39分23秒，還要縮短了約6分鐘。

