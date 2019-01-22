印度想推行「2胎化」專家卻看衰！　人口2024年稱霸全球

▲ 專家認為，以印度的社經狀況來說，二胎化不可能成功。（圖／視覺中國CFP）



國際中心／綜合報導

印度人口目前有13億1000多萬人，聯合國於2017年的報告指出，印度將於2024年超越中國，成為全世界人口第一大國。當地許多官員為了要解決人口過剩問題，提出「2胎化」提案，然而許多專家卻認為這行不通，因為任何政府都無法在印度實施如此強硬政策，且以該國的社經狀況來說，也極不可能。

先前許多專家試圖教育大眾有關生育控制、家庭計畫的知識，印度的生育率也從2000年的3.2降至2016年的2.3，但由於貧困加劇、就業率下降、識字率低，人口迅速增長已引發數十年的問題。

印度立法委員Prahalad Singh Patel於2016年提出的人口控制法案中寫到，「在本法案生效後一年內，任何人都不得生育兩個以上的子女。」

▼ 聯合國於2017年的報告指出，印度將於2024年超越中國，成為全世界人口第一大國（圖／路透）



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這項尚未進行表決的草案若是通過，人們如果想要有兩個以上的孩子，必須徵得官員的許可，如果沒有達到相關標準，就會被拒絕。Prahalad Singh Patel告訴CNN，「你必須考慮一個普世的事實。水、道路、健康、衛生，如果人口不斷增加，你將如何提供所有這些事物？」

這項草案引起許多官員的注意，也開啟相關的辯論，超過100多名立法委員也聯署致函總統柯文德（Ram Nath Kovind），內容呼籲他正視他們的請求。