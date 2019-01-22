醉男發狂打乘客嚇壞空姐　酷航起飛1.2小時折返迫降雪梨

▲飛機起飛沒多久，便發生乘客攻擊事件。（圖／翻攝自Rico David Garilli的臉書）

國際中心／綜合報導

新加坡航空旗下廉航酷航(Scoot)一架由澳洲昆士蘭飛往新加坡的航班，發生醉漢鬧事事件，一名酒醉乘客起飛不久後，突然發狂毆打另一名乘客，空服人員雖然試圖勸導，但醉男仍不受控，最後已起飛的航班只好緊急折返，迫降雪梨機場。

酷航TR7航班原定由昆士蘭黃金海岸(Gold Coast)飛往新加坡，一共8小時的航程才飛行了約1小時20分鐘，機上突然發生肢體衝突，一名酒醉男子突然攻擊其他乘客。從民眾拍攝的影片可看到，酒醉男子正在攻擊一名乘客，空姐只能無助地在旁邊試圖勸阻，但男子行為十分暴力，嚇得她束手無策，其他乘客則衝上去試圖阻止酒醉男，期間可聽到男子大喊，「什麼，你們現在要我把踢下飛機？」

鬧事男子最後在5名乘客的合力之下，終於被壓制在機艙通道上。雖然男子已經被制伏，飛行員仍做出遣返飛機的決定，要將他交給澳洲當地的執法部門處理。飛機迫降雪梨機場後，男子下午4時30分被送到當地醫院進行醫治，並被當地警方逮捕，目前尚未遭到起訴。