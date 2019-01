醉男發狂打乘客嚇壞空姐　酷航起飛1.2小時折返迫降雪梨

▲飛機起飛沒多久,便發生乘客攻擊事件。(圖/翻攝自Rico David Garilli的臉書)

國際中心/綜合報導

新加坡航空旗下廉航酷航(Scoot)一架由澳洲昆士蘭飛往新加坡的航班,發生醉漢鬧事事件,一名酒醉乘客起飛不久後,突然發狂毆打另一名乘客,空服人員雖然試圖勸導,但醉男仍不受控,最後已起飛的航班只好緊急折返,迫降雪梨機場。

酷航TR7航班原定由昆士蘭黃金海岸(Gold Coast)飛往新加坡,一共8小時的航程才飛行了約1小時20分鐘,機上突然發生肢體衝突,一名酒醉男子突然攻擊其他乘客。從民眾拍攝的影片可看到,酒醉男子正在攻擊一名乘客,空姐只能無助地在旁邊試圖勸阻,但男子行為十分暴力,嚇得她束手無策,其他乘客則衝上去試圖阻止酒醉男,期間可聽到男子大喊,「什麼,你們現在要我把踢下飛機?」

鬧事男子最後在5名乘客的合力之下,終於被壓制在機艙通道上。雖然男子已經被制伏,飛行員仍做出遣返飛機的決定,要將他交給澳洲當地的執法部門處理。飛機迫降雪梨機場後,男子下午4時30分被送到當地醫院進行醫治,並被當地警方逮捕,目前尚未遭到起訴。

EDIT: watch until the end. He strips and goes for a run before being tackled down. After our flight was announced delayed, this guy started drinking heavy. About 20 minutes into the flight he started becoming aggressive and had to be restrained after all of this kicked off. 2 hours into the flight from Gold Coast to Singapore and they turn around and head for Sydney