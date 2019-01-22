22公尺高大樹壓垮他家！　一對夫妻睡夢中被壓死...

▲大樹被強風吹垮。（圖／翻攝自Twitter／SDPD）

國際中心／綜合報導

美國南加州聖地牙哥特洛瑪市（Point Loma）一棵75呎（約22公尺）高的大樹，21日清晨遭強風吹倒，直接壓倒路旁民宅，屋內一對夫妻當場死亡，還有一人幸運的被救出，逃過一劫。

據FOX5報導，事發於Santa Monica路4400號和Santa Barbara街區清晨6點15分左右，路旁這棵大樹不敵強風，不僅壓垮一旁兩層樓的民宅，當時在屋內二樓熟睡的一對夫婦也不幸被壓死，而一樓的一名男子則幸運被救出，且沒有受傷。根據國家氣象局記錄顯示，在樹木倒塌期間，聖地牙哥的風速為每小時40哩。

報導中指出，這棟被壓垮的民宅是一間作為短期租賃或是度假租賃的房子，而這對夫婦當時是從外地前往聖地牙哥的遊客。警方證實，這棵樹在沒有任何預警的情況下倒塌，這對夫婦當時在床上睡著了，懷疑他們當場死亡。

一位鄰居於受訪時表示，當時這棵樹倒塌時傳來人們的尖叫聲，讓他現在依然餘悸猶存，他崩潰說，「我50年前搬到這裡，這棵樹就一直都在，也會不定時有人修剪、整理，我從沒想過會發生這樣的事情…。」

▼大樹倒塌時傳來街坊的驚叫聲 。（圖／翻攝自Twitter／SDPD）

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聖地牙哥消防局（SDPD）發言人表示，由於電力線和結構損壞，消防員們花費好幾個小時才將已故夫婦搬出，而目前該地區的電力、線路，都已派聖地牙哥電力公司緊急搶修。