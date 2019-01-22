癡情男左胸刺「女友臉」炫愛...半年慘被甩！刺青師神改圖網笑瘋

▲泰國一名男子將女友頭像刺在胸前以示愛意，沒想到事後分手，只好求助刺青師。（圖／翻攝自新京報）

實習記者陳妙津／綜合報導

男女在熱戀總認為一輩子不會分開，因此有時還會做一些瘋狂的事，以見證2人轟轟烈烈的愛情。泰國有一名男子為了表達對女友的愛，於是將女友肖像刺在胸膛上，結果不到半年就被甩，身上大片「女友刺青」讓他超尷尬，只好求助刺青師妙手變身，把「前女友」除掉！

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▲女友肖像佔據2分之1的胸堂，讓未來還想交往新對象的男子超尷尬。（圖／翻攝自新京報）



綜合泰媒報導，這名泰國男子2017年時與女友陷入熱戀，為了表達愛意，竟把女友頭像刺在左胸口。沒想到不到半年，兩人的愛情就迅速冷卻，因故分手，而這份遺留下來的尷尬「紀念品」也讓男子超後悔。

為了完全告別過去戀情，也為了未來還能順利交往新對象，男子只好求助刺青師，希望能將「前女友肖像」除去。刺青師看了肖像的輪廓與顏色，了解男子的需求後，立刻決定將刺青改造成狗狗，隨即依據狗狗照片畫出輪廓，歷經4小時巧手覆蓋胸膛上的刺青，竟真的將「前女友」改造成一隻有著水汪汪大眼的可愛狗狗。

▲▼刺青師通過比對照片，描繪出輪廓，經歷4小時成功將「前女友」改造成可愛狗狗。（圖／翻攝自新京報）



照片PO網分享後，網友紛紛留言笑，「愛到變成一條狗」、「復合就刺另一邊吧」、「哪天跟狗又分手了怎生是好？」、「有夠尷尬」、「傳說果然是真的！只要刺了對方的名字或圖樣就會分手」、「復合的話不就糗了」、「求男生心裡的陰影面積」、「刺前女友…變狗，嗯…這好像怪怪的」。