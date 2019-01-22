華為列審查名單！　法國推修正案「加強監管電信設備」

▲華為近來遭到不少國家祭出禁用令包圍。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

繼美國、日本、澳洲、紐西蘭和德國祭出禁令後，華為在法國也面臨「特殊待遇」，被列入加強審查名單當中。原本就對電信網路關鍵元件設有保護措施的法國，政府如今考慮把這些關鍵元件納入「高度警戒名單」，此舉被外界解讀是衝著華為而來。

根據法國《回聲報》（Les Echos）報導，法國國會正在審議一項普遍去監管的法案，但基於近日部分西方國家因國安因素而封殺華為5G電信設備的效應，當局考慮提出附加於法案的修正案。

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▲華為5G設備被部分西方國家禁止使用。（圖／CFP）

《彭博社》對15名熟悉法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）推動加強監管電信設備的消息人士訪問，法國電信公司已著手物色建置5G行動電話網路的供應商，法國政府透過法律和監管規定修訂，當中不少屬於機密，讓華為不得其門而入。

法國最大電信業者Orange集團執行長李察（Stephane Richard）昨天接受電台訪問時也透露，Orange不會採用華為的設備，因為「法國當局呼籲小心防範」。

美國官員早前向盟友釋出訊息指出，華為利用通訊專業在為中國政府工作，「網路設備可能藏有『軟體後門』，可以繞過電腦保安機制，進行網路間諜活動。」加拿大安全情報局前局長費登（Richard Fadden）日前在《環球郵報》（Global Mail）撰文呼籲，加拿大政府應封殺華為5G網路設備，原因是安全風險太高，對此「已經有越來越多的證據」，政府不應理會中方恐嚇，要禁用華為5G網路設備，以保障加拿大人民的安全。