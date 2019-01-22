加媒：美國將正式向加拿大提出引渡孟晚舟

▲ 《環球郵報》最新消息指出，美國即將正式向加拿大提出引渡孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟遭到加拿大當局逮捕一案，本月底進入關鍵時刻。加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）最新消息指出，美國已經通知加拿大政府，即將正式提出引渡孟晚舟。加國駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）沒有提到具體時間，但美國最遲必須在1月30日前向加方要求引渡。

孟晚舟2018年12月1日在溫哥華國際機場被捕，美方必須在她被捕後的60天內，正式提出引渡需求。《彭博》記者先前試圖一窺孟晚舟的日常生活，但她有保鑣貼身隨行，媒體最後只拍到她頭帶深色毛帽、批著披肩外出的照片。

有熟知引渡法的加國律師指出，美國若是逾期提出引渡要求，等於「為加拿大打開釋放孟晚舟的大門」，而司法部長到時候也有義務放人。加拿大司法部發言人麥克努德（Ian McLeod）表示，美國提出引渡要求時，同時也須提交相關證明文件。加國一旦收到美方要求，會有30天時間決定是否繼續處理案件。

▼孟晚舟2018年12月1日在溫哥華國際機場被捕。（圖／達志影像／美聯社）



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