金正恩致信川普要求棄核補償　金英哲訪美是無核化最後通牒

▲北韓領導人金正恩今年元旦一改過往習慣，在辦公室發表演說。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩親信金英哲18日在美國華盛頓進行訪問，並轉交金正恩親筆信給美國總統川普。但消息人士指出，儘管這封信提及平壤當局有意無核化的意志，但同時也要求美方拿出相應措施，否則將會走向「新的道路」，而金英哲此行猶如「北韓無核化最後通牒」，北韓未來實現無核化或成為擁核國將取決於美國。

韓媒中央日報報導，川普與金正恩去年6月在新加坡會面時，針對朝鮮無核化、送還韓戰美軍遺骸、構建半島和平體製、美朝新關係等議題達成協議。時隔數月，金英哲再度帶著金正恩的信前往美國。

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▲ 2018年6月12日，美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡會面。「川金二會」將於2月底登場。（圖／路透社）

金正恩在信中提到，他已準備好隨時和川普會面，並期盼透過川金二會「面對面」的機會來針對無核化議題進行討論，但要求美國政府拿出相對的補償措施。

消息人士提到，金正恩這次使用書面的形式，把元旦新年演說的內容直接傳達給川普。他當時發表演說時提到，「如果美國不遵守承諾、繼續制裁和施壓，朝鮮將不得不探索新道路」。

此外，分析也指出，金英哲的白宮行也許是種「最後通牒」，因為美國的選擇決定了北韓未來會實現無核化，或成為擁有核武的國家。

▼ 北韓統一戰線部長金英哲日前出訪美國，與美國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）見面。（圖／路透社）