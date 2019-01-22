炸毀核試場只是作戲！美智庫又發現北韓未公開飛彈基地

▲北韓2018年雖然邀請外媒見證炸毀核試驗場，以證明無核化決心，近日卻被美國智庫發現，仍有未公開飛彈基地偷偷在運作中。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國外交政策智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日發現，北韓境內又有一處尚未被披露的飛彈基地。研究人員指出，加上最新發現的飛彈基地，北韓境內共有20座未經公開的飛彈基地。

根據《美國國家廣播公司》報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於2月舉辦「川金二會」，共同商討朝鮮半島無核化議題。沒想到CSIS研究卻發現，北韓境內又出現一處未被公開過的飛彈基地。隸屬於CSIS的「跨越緯線」（Beyond Parallel）提出報告，被發現的飛彈基地名為新五里，是北韓人民軍戰略火箭部隊飛彈旅總部，位於南北韓非武裝地帶（DMZ）北邊約209公里。

據悉，北韓在新五里飛彈基地研發各類可以觸及南韓、日本以及關島的彈道飛彈。該份報告的研究作者車維德（Victor Cha）認為，新五里飛彈基地是北韓戰略飛彈武力的支柱，即便金正恩已經公開在國際媒體面前摧毀核子設施，但他們仍擁有作戰能力。

跨越緯線的研究團隊預估，北韓目前擁有20個未公開的飛彈基地，用來持續發展彈道飛彈，其中新五里便是該計畫中歷史最悠久的基地之一。此外，新五里飛彈基地旁設有兩個輔助支援設施，一個是負責教育戰略火箭部隊的彈道飛彈學校，另一個則是訓練中心。