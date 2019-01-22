川普握駐韓美軍王牌「通吃南北韓」！　磋商駐軍費、無核化

▲ 駐韓美軍兵力約為2萬8500人左右，規模僅次於駐日美軍和駐德美軍。圖為美韓2017年8月29日的聯合軍演「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

駐韓美軍是美國總統川普手中「通吃南北韓」的談判王牌，不但能施壓南韓增加分攤軍費，同時能與北韓進行無核化磋商。而美國大使哈里斯（Harry Harris）去年底訪青瓦台時提到，若不增加防衛分攤費，將來會考慮以「其他方式」履行美韓共同防禦條約。韓媒東亞日報22日報導，在分攤額不提高的情況下，裁減駐韓美軍就是其中一個選項。

事實上，駐韓美軍以陸軍部隊成員為大宗，共計18500多人，其餘則是8500多名空軍部隊，另有部分海軍和海軍陸戰隊成員。

南韓軍方消息人士指出，過去駐韓美軍裁減對象大多是地面部隊，如果這次美方決定裁減人力，很有可能從美軍第二師團的步兵下手，該戰鬥旅團兵力約5000人，「不能排除今後川普會以無核化談判取得進展和防衛費磋商為由，強行裁減駐韓美軍地面部隊的可能性。」

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▲ 美駐韓軍費成為川普手中的王牌籌碼。（圖／路透社）

時間拉回2004年，當時美軍開始向第二師團輪流派遣步兵戰鬥部隊，把戰車、多管火箭等武器裝備留在南韓，僅更換駐紮兵力。報導指出，若川普屆時真的推遲、甚至停止派遣部隊部署，駐韓美軍的兵力將減少至23500人。

根據美國國會去年8月通過的「2019國防授權法」（NDAA），駐韓美軍不得少於2萬2000人。部分人士認為，美國政府很有可能想要推遲兵力換班，直至南韓接受美方的軍費分攤方案。