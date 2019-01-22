日本宣布中止雷達照射磋商　南韓反嗆「證據無效」深感遺憾

▲ 南韓國防部日前公布火控雷達照射事件現場影片。（圖／翻攝自南韓國防部YouTube）

國際中心／綜合報導

日本及南韓對火控雷達事件各說各話，爭端延燒一個月仍無法解決。日本防衛省21日發表最終立場，公開新的證據並指出，「應該無法查明真相，認為已經難以與韓方繼續磋商」，直接喊停兩國磋商。南韓國防部對此則表示遺憾，同時指稱日方最新的證據並無效力。

日本《共同社》報導，防衛省21日公布巡邏機被照射時探測到的雷達電波轉換成聲音的記錄，為上月28日公開的巡邏機拍攝影片中一個場景的錄音，長度約18秒。由於音檔可能暴露重要情報，公布前已經過保護處理，但日方仍稱其具有客觀性。

據悉，日方曾提議，將探測到的雷達電波與韓方雷達使用紀錄進行比對，卻遭到南韓拒絕，因此強調，「韓方不斷重申與事實完全相反的主張，很難客觀且中立的認定事實。」

日方21日也首度公開巡邏機與韓方驅逐艦的相對位置示意圖，稱巡邏機最接近驅逐艦時，高度約150公尺，相距500公尺。防衛省指出，去年4月及8月曾三度以相同的飛行方式與距離拍攝同一艘驅逐艦，但都沒有像這次一樣受到韓方質疑。

針對日本中止兩國磋商一事，南韓國防部發言人崔賢洙21日則在記者會上表示深感遺憾。她指出，日方沒有提出相關證據，僅公布所謂探測到雷達電波的聲音，實則是內容不詳的機械音，隨後便喊停兩國協商，令人感到遺憾，並再次要求日方提出確切證據，接受兩國專家科學且客觀的檢驗。

另一方面，日本防衛省對日韓及美國間的防衛合作表示，維持東北亞的安全保障環境至關重要，其中又以北韓核武及導彈問題為首要議題，此一認知從未改變，也並未排除視韓方回應重啟磋商的可能性。