SUV車禍「翻滾墜海」駕駛亡　官員研判死者肢體動作：想逃生但失敗

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

馬來西亞檳城大橋20日凌晨發生超車失控衝撞墜海的意外，經過超過37小時的搜救行動後，確定連人帶車墜海的20歲駕駛已於車內身亡。根據海事執法機構主任羅扎里的說法，當時駕駛的動作看似是想要逃出車外，但最後並沒有成功。

當局的搜索行動在昨（21日）下午4點出現突破性進展，搜救人員在距離大橋10至15公尺處海域發現白色休旅車，且車內有一具屍體。羅扎里表示，相關人員會在下午海流較為平穩過後，派出潛水員下海協助拖吊作業。

事發於20日凌晨將近3點左右，一群人在牛干冬結束慶生會後，分別駕駛2輛車返家，但最終卻不幸發生意外。根據後方車輛的行車紀錄器畫面，一輛黑色豐田VIOS轎車行經檳城大橋時，快速從2車之間竄出，卻失控向右飄移撞上白色休旅車，隨後2車側翻撞向左邊護欄，白車翻滾後衝出欄杆墜海。

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警方表示，21歲肇事駕駛的尿檢並未過關，對大麻呈陽性反應，目前正進一步確認駕駛是否酒駕。據了解，當局目前已向8人錄口供，接下來會持續瞭解目擊者、2車駕駛家人的說法。

死者家屬指出，雖然當時他外出參加小時候朋友的慶生聚會，但他和其他友人並不熟識。

在白色休旅車駕駛的死訊傳出後，網友紛紛發文悼念，「你傻笑天真的樣子，永遠烙印在我的腦海中，願你在另一個世界過得健康開心」、「一位如此善良、開朗、樂於助人的人…心痛啊」。