可憐海狸「被車輾」奄奄一息　又遭35歲變態男性侵慘死

▲可憐海狸被車輾後再被性侵慘死 。（圖／翻攝自Facebook／Whitney Nycole）



國際中心／綜合報導

美國華盛頓州肯納威克（Kennewick）女子妮可（Whitney Nycole），某晚開車經過哥倫比亞公園（Columbia Park）時，看到一隻遭車輾過的海狸（beaver）躺在地上奄奄一息，於是立刻趕回家中拿急救用品，沒想到再回到現場時，卻看到35歲男子理查（Richard Delp）在性侵海狸，讓她相當氣憤地報警處理。

據《太陽報》報導，事發於2018年9月某天晚上，住在哥倫比亞公園附近的妮可開車回家時，看到一隻剛被車輾過的海狸，她立刻下車查看，發現海狸還有呼吸，便先把牠放在毛巾上、移到路邊，然後開車回家想找紙盒和一些急救用品將海狸帶去獸醫院就醫。

沒想到當妮可再次回來載海狸時，看到一名男子趴在海狸身上，一開始以為他只是在幫助海狸，但猛一看，發現這名男子當時「下半身已經脫光」，妮可立刻大聲斥責，但該男抬頭時竟只說了一句，「別這樣，這只是一隻海狸」。

妮可馬上報警，警察到場後隨即逮捕了這位35歲的理查德．德爾普（Richard Delp），並在他體內發現有很高的冰毒（甲基安非他明）成分、且精神恍惚，當場因涉嫌「殘忍虐待動物重罪」（felony animal cruelty）和毒品罪被逮捕，可憐的海狸也在警方到場後宣告死亡。

據報導，德爾普是位無家可歸的遊民，沒有固定工作，在被捕後也承認當時確實因為使用大量毒品，而與這隻受傷的海狸發生性行為，法院先是讓他以5000美元（約15萬元台幣）交保，但他卻無法支付保金，於是繼續被關押。德爾普的律師也於出庭時，要求對德爾普進行「心理健康評估」。

判決於17日出爐，根據評估結果，德爾普因重度藥物成癮，「無法接受審判」。檢察官表示，「由於這個事實，在不影響國家的情況下，駁回了德爾普的指控，並授權東部州立醫院（Eastern State Hospital）評估他的民事責任。」德爾普將留在東部州立醫院持續接受治療，直到專業醫護人員確保他「不會再次犯下類似罪刑」。