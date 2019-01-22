亞伯丁巨石陣1個月被推翻　農場前主人尷尬答：90年代蓋的

▲亞伯丁的巨石陣新發現竟是烏龍一場。（圖／翻攝自Twitter／@Aberdeenshire）

國際中心／綜合報導

蘇格蘭地區亞伯丁郡（Aberdeenshire）議會去年12月在一個農村發現巨石陣（Recumbent Stone Circle），由當地農民Fiona Bain通知議會的考古服務處，當時議會的新聞稿中歷史環境紀錄助理阿克曼（Neil Ackerman）表示，「這項驚人的發現，增加了我們對紀念碑與該地區史前考古的了解。」

如今，這片農地的前主人卻出面澄清，這座巨石陣是他在1990年代建造的複製品，回頭一看，阿克曼的專業剖析簡直尷尬到最高點。

根據CNN報導，臥式巨石陣出自3500至4500年前，為蘇格蘭東北部獨有，它的特徵是會有一個最大的石頭斜躺在地，兩側則是直立的，通常位於圓圈的東南向西南之間。蘇格蘭當地有多達99個臥式石陣的例子。

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▲農場前主人表示，這座巨石陣式他在20世紀90年代時所建造的。（圖／翻攝自Twitter／@Aberdeenshire）

蘇格蘭林業委員會表示，「我們認為古代人民可能利用這些石圈紀錄季節，或太陽和月亮的路徑。也有可能用於舉辦葬禮或儀式篝火，無論他們的目的為何，這類遺址都為後人帶來極大的吸引力。」

在真相釐清後，阿克曼仍樂觀的表示，「這個發展雖然令人失望，但也為它（產生誤會的巨石陣）的故事增添一個有趣的元素，如此緊密地複制了一個區域紀念碑類型，顯示了當地社區對當地考古的當地知識，欣賞和參與。我希望這座石陣能被繼續使用與欣賞。即使它並不古老，仍然處於一個絕佳的位置，在景觀中成為一個很好的象徵。」