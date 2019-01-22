7月大幼犬安樂死竟「奇蹟生還」！　獸醫不忍再補針

▲魯道夫逃過安樂死，獲得新生。（圖／翻攝自Facebook／Kings Harvest Pet Rescue No Kill Shelter，下同）



國際中心／綜合報導

再給牠第二次活下來的機會！美國一隻7至8個月大的流浪狗「魯道夫」（Rudolph）日前在接受藥物注射安樂死時，竟然奇蹟生還，讓獸醫不忍再補針，決定將牠送往保護動物組織等待領養。而日前該組織宣布，魯道夫已「名草有主」，被善心人士帶回家。

《每日郵報》報導，魯道夫因被人棄養，於是被送往奧克拉荷馬州一間動物收容所，由於收容所的流浪狗已經爆滿，獸醫只好為一些較早來的狗狗注射藥物進行安樂死。原本應該要被安樂死的魯道夫，卻意外在打針後甦醒了過來，獸醫不忍再為牠補針，於是決定將牠送往不會將動物安樂死的愛荷華州保護動物組織「Kings Harvest Pet Rescue」。

該組織日前於facebook上發布魯道夫奇蹟活下來的故事，並寫道，「希望有人可以領養牠，給牠第二次生存的機會。」沒過多久就有數十人致電詢問該如何領養魯道夫，該貼文也獲得2000多次分享。

18日魯道夫被一名年輕男子領養，該組織發文感謝說，「魯道夫正在前往牠永遠的家。」並呼籲善心人士可以前往領養其他的狗狗。目前還不清楚魯道夫是如何在安樂死中存活下來的，據信，可能是和藥的劑量出錯有關。

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