眼淚結冰+凍到指頭變硬！2傻妹冒-45度嚴寒　從幼稚園偷溜回家





▲2名小女孩的身影。（圖／翻攝自西伯利亞時報）

國際中心／綜合報導

俄羅斯西伯利亞2名5歲的女孩，因為想要給媽媽一個「驚喜」，於是偷偷決定溜出幼稚園，冒著零下45度的嚴寒，走30分鐘的路程要回家；其中一名女孩帶著已結成冰的淚回家後，因為沒戴手套，她的3隻手指頭嚴重凍傷，目前正在緊急救治當中，而另一名小女孩卻在暴雪中迷了路，只能向附近的住戶求助以免遭到凍死。

根據外媒報導，這起事件發生在世界上最寒冷的地方–位於西伯利亞的雅庫特，這兩名最要好的小女孩想要在放學時間到前，偷偷的跑回家，給各自的媽媽一個「驚喜」，但卻沒想到正值嚴冬的外頭，有著巨大的挑戰在等帶著她們。

幼稚園的身影拍到兩人走出門的身影，她們穿著外套帶著帽子，就這樣跑到零下45度的大街上，準備要走30分鐘的路程回家。但其中一名小孩麗娜（Lena）在行走時沒戴手套，儘管成功地回到家中，她的3隻手指頭仍因為遭受嚴重凍傷而變得僵硬，現正在醫院緊急治療當中。

另一名未被命名的女孩則是在暴雪中迷了路，途中向其他住戶求救才成功活下，並在失蹤1小時後順利被尋獲。麗娜的媽媽表示，當天下午5點她到幼稚園接人，卻發現孩子的外套不見了，全部的人陷入恐慌，好險這時祖父打電話來說人已經自行回家，才發現是虛驚一場。

報導中指出，兩名女還都順利地活下了，不過皆受到不小的驚嚇。而當地警方現在也開始調查，為何幼稚園老師沒發現有小孩不見，是否涉有失職。

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