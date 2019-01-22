慈祥奶奶分送「安眠蛋糕」給7房客！　殘殺後肢解丟花園發臭

▲普恩特（Dorothea Puente）看起來跟一般的慈善老奶奶無異。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

59歲的加州奶奶普恩特（Dorothea Puente）擁有慈祥的外表，不過卻是一名真真實實的連環殺人兇手，她在10年的時間內，製作帶有安眠藥的蛋糕，分送給在公寓裡寄宿的房客，等人暈倒後將其悶死肢解，並丟進花園裡掩埋，據悉至少有7人慘遭她的毒手，行為十分殘忍。

根據外媒報導，普恩特的罪刑在1988年時被發現，起因為一名社會工作者的報告中稱，患有精神分裂症的蒙托亞（Alberto Montoya）失蹤，當警察循線來到公寓找人時，普恩特為了擺脫罪嫌，先是聲稱這名房客去度假，然後利用要買咖啡的藉口，試圖躲過追查。

當時的警方還沒有想到，這名長得和藹可親的奶奶竟然就是殺人案的兇手，他們在普恩特外出期間，注意到花院的一片菜地上有一些奇怪、未堆回的土壤，調查人員將院子的土挖開後，竟然就這樣發現了另一名失蹤的78歲女子。

▼調查人員將屍體搬出。（圖／達志影像／美聯社）

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隨後陸陸續續找到6具用布、床單和膠帶綁起的遺體，有些人的手、頭、腳部都已經不見。此時普恩特早已跑得老遠，就在她逃亡到洛杉磯時，一名與她結識的陌生人認出了她並報警，才將人逮捕歸案。

報導中指出，普恩特的行兇動機是「錢」，將這些年邁的房客殺死後，她可以每隔月透過社會保障支票賺取4000美元（約12萬台幣），通常她會先很好心的「烤蛋糕」給房客吃，等到安眠藥的效用發揮後，再潛進房間裡拿枕頭將人悶死，最後把受害者肢解，並丟到事先請其他人在花園裡挖好的洞裡，當鄰居問起從花園中傳出的臭味時，她一概用汙水跟死老鼠發出的味道當作回答。

不過當時的陪審團認為，光靠普恩特一人很難將這些事情完成，但最終她因殺人被法庭判處終身監禁，並於2011年時在獄中自然死亡：儘管她一直主張自己清白無罪的，但她的所作所為卻被視為是美國最臭名昭彰的女性連環殺手之一。

▼多達6具的屍體跟殘骸被挖出。（圖／達志影像／美聯社）