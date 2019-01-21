安倍飛莫斯科會普丁談「北方四島領土」　和平條約成焦點

▲安倍晉三21日搭乘專機飛往莫斯科。（圖／安倍晉三推特）



國際中心／綜合報導

日本首相安倍晉三為了22日的日俄高峰會，21日搭乘專機出發前往俄羅斯莫斯科。北方四島領土談判也成為此次會談的焦點，雙方將就1956年的《日蘇共同宣言》加速商討以便達成協議。日本歷屆政府都曾積極向俄羅斯要求交還北方四島領土，但雙方遲遲無法達成協議。

根據《共同社》報導，有關於此次的日俄高峰會，安倍晉三出發前在官邸向媒體表示，「談判絕非簡單的事，但會踏踏實實的花時間與普丁總統敞開心胸好好談話，盡可能在相關議題上取得進展。」而這次也是安倍與普京的第二十五次會談。

據悉，安倍考慮，如果普丁接受先交回「色丹島」與「齒舞群島」的提議，將與俄方締結和平條約。事實上，雖然民意還是希望能拿回四島，但俄羅斯態度強硬，因此安倍有意以「兩島解決」的方案，讓俄羅斯先交還「色丹島」與「齒舞群島」兩島，並做出某種讓步。然而這樣的想法也受到國內保守派批評。

普京先前曾表示，《日蘇共同宣言》中的移交兩島，並不意味著交出主權，以此牽制日方。且普丁也擔憂日本會同意美軍在到島上建設美軍基地，依照《美日安保條約》與其附帶的《美日地位協定》中均訂定美軍對日本有防衛義務，同時可以理解為，美軍有權要求在日本國內任何地區設置基地，因此也無法預料此次談判是否能夠按照日方的走向推進。