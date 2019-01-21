全球最長壽男性逝世　他111歲成全日本「最老男人」

▲野中正造已於20日在自家安詳辭世。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

金氏世界紀錄認證的「全球最長壽男性」、住在日本北海道的超級人瑞野中正造20日凌晨在睡夢中安然離世，享壽113歲。根據厚生勞動省數據，野中正造過世後，住在新瀉縣的111歲渡邊智哲成為日本國內最長壽男性。另外，日本最長壽女性則是住在福岡市的116歲田中力子老奶奶。

根據《日本放送協會》報導，渡邊智哲出生於1907年，目前住在新瀉縣上越市的老人安養中心「保倉之里」內。野中正造過世後，安養中心的員工向渡邊智哲轉達他已經成為日本最長壽男性的消息後，渡邊笑著說，「希望未來能夠每天都吃著好吃的東西，再活個10年。」

世界最高齡的男性人瑞野中正造20日傳出在北海道自家安詳離世，享壽113歲。野中正造2018年才收到金氏世界紀錄頒發的「全球最長壽男性」認證書，與家人一起合影，沒想到20日就傳出離世消息。

野中正造20日凌晨1時半被家屬發現，在睡夢中沒有了呼吸心跳。據悉，野中直到前一天都還是過著日常的生活，沒有任何異狀，可以說是安詳離開人世。孫子祐子表示，「爺爺是我們家族的生命糧食。（他的離開）就像是失去了一個巨大的存在。」