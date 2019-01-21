川普上任屆滿2年！　哪些競選政見實現了？

▲ 美國總統川普上任屆滿2周年。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

1月20日，美國總統川普上任屆滿2周年，4年任期過了一半，已經達成了不少當初的競選政見，例如大大增加國防軍費預算，不過也有許多提案沒有進展，如1兆基礎建設計畫等。美媒《NPR》整理出川普各項政見的執行進度，一窺「讓美國再次偉大」的過程。

已完成

* 退出跨太平洋夥伴協定（TPP）

川普在競選期間不斷批評TPP，更在當選後於2017年1月宣布退出。

* 減稅與賦稅簡化

去年第一季，川普完成史上最大規模的減稅方案，刺激了經濟增長。白宮表示，未來10年將繼續保持高增長率，但許多其他分析師認為，這只是短期的現象，將在未來一兩年內消退。

* 增加石油產量

川普承諾推廣化石燃料，而去年美國成為世界上最大的石油生產國。

* 找到遞補大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）的人選

川普上任不久後，就提名保守派的戈薩奇（Neil Gorsuch）遞補斯卡利亞；2018年再度提名同樣是保守派的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。卡瓦諾遭到多人指控性侵、性騷擾，但仍成為美國第114位最高法院大法官。

▼ 川普任期過了一半，已經達成了不少當初的競選政見。（圖／達志影像／美聯社）



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進行中

* 在美墨邊境建造圍牆

國會兩大政黨對川普所要求的57億築牆經費一直沒有共識，聯邦政府部分停擺已創下史上最長紀錄。

國會已經批准以現有的設計，建造和翻新124英里（約200公里）的邊界屏障。其中，有40英里（約64公里）的翻新工程已經完成或正在進行，另有61英里（約98公里）的工程預計在今年展開。

* 重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）

美國、加拿大、墨西哥已就新版NAFTA進行協商，川普稱之為《美墨加協定》（USMCA），目前仍有待國會批准。另一方面，原先TPP的11個成員國更名為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後重新出發，於2018年12月30日起生效。

* 廢除、替換俗稱「歐記健保」（Obamacare）的「平價醫療法」（Affordable Care Act）

共和黨人一直以來反對2010年通過的歐記健保，這是前總統歐巴馬任內的代表性內政成就，川普曾多次嘗試廢除，至今未成功。德州聯邦法官2018年12月裁定，歐記健保違反憲法，這項裁定可能會被上訴至最高法院。

▼ 美墨邊境建造圍牆一事導致聯邦政府部分停擺。（圖／達志影像／美聯社）

尚無動作

* 將中國列為匯率操縱國

川普競選時聲稱，上任第一天就要宣布中國為匯率操縱國。他也曾批評，中國是「匯率操控總冠軍」。然而，美國財政部2018年10月公布的半年度匯率政策報告中，沒有把中國列為匯率操縱國。

* 啟動1兆基礎建設計畫

川普競選期間喊出編列1兆美元翻新基礎建設，是「讓美國再次偉大」的重要政策之一。然而隨著美中貿易戰開打，計畫一再被推延，計畫項目中還包括具有高度爭議性的環保問題。此外，聯邦和州政府之間財務負擔也是一大問題。