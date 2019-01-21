凌晨3點香榭麗舍大道排長龍！「小橘帽」湧街頭只為買小米...

▲ 不少粉絲戴上了「小米橘」帽子。（圖／小米官方Twitter）

國際中心／綜合報導

小米總裁雷軍18日在微博上宣佈，巴黎香榭麗舍店19日中午（北京時間）正式開業，「現在是法國凌晨3點，已經有不少鐵桿米粉開始排隊。」據了解，此次巴黎店是歐洲最大的旗艦店，上架了小米8系列手機、各式智能家居配件等。對於僅有5%淨利率的小米來說，進駐歐洲市場靠的是涵蓋居家生活的高CP值產品。

綜合雷軍微博、小米官方Twitter內容顯示，法國民眾對此次巴黎店的開幕熱情滿滿，凌晨就有人到現場排隊，從圖片來看，現場四分之一為華人。對此，雷軍表示，「我堅信，全世界都喜歡『感動人心、價格厚道』的好產品，我們一定會在歐洲市場大勝！」

▼ 凌晨來排隊的人。（圖／翻攝自微博）

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實際上，歐洲市場是各大手機廠商的重要戰場，因為誰得到歐洲市場的信賴，就代表美洲澳洲的市場值得開發。因此雷軍積極搶佔歐洲地盤，他去年5月23日在微博上提到，小米正式進入法國市場，感謝巴黎的米粉在下著冰雹的天氣來排隊。此外，他在同年5月26日在微博公佈，義大利第一家小米店在米蘭開幕，現場也是湧入大批人潮。目前，小米已經進入西班牙、墨西哥、英國等多個國家。

▼ 雷軍微博內容。（圖／翻攝自微博）



雷軍口中的「價格厚道」意味著低廉的價格，實際上，他在去年4月就曾表示，小米硬件綜合淨利潤率擁有不會超過5%。這對比起蘋果的35%、三星的15%左右以及大陸的平均淨利率10%來說，5%這個數字的確是低了不少，因此小米目前的手機業務，依然是採用薄利多銷的策略。

但為何小米能頂著5%的淨利率，大張旗鼓的進入店租「嚇嚇叫」的香榭麗舍大道呢？因為小米之家的SKU（庫存量單位，可理解為一個單品）多達上千個，除了手機之外，還包含小米生態鏈生產的各種產品，基本涵蓋了人們生活中的吃穿住行，而且這些產品都有統一的極簡設計，超高的CP值容易激起顧客購買的欲望。

據了解，小米之家的坪效比在全球所有品牌當中僅次於蘋果，排在第二名，這或許是小米敢把店開到香榭麗舍大道的重要原因。

▼ 民眾在香榭麗舍店購買小米產品後合影。（圖／小米官方Twitter）

▼ 香榭麗舍店的手機專區。（圖／翻攝自微博）