朱利安尼爆：川普2016年都在談「俄國川普大樓建造」案

▲川普現任律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

前紐約市長、總統川普的現任律師朱利安尼（Rudy Giuliani）當地時間20日表示，川普在2016年美國總統競選期間，都在討論在莫斯科建造一座川普大樓。這個時間比先前我們先前得知的還要多幾個月，也讓外界懷疑川普與俄羅斯之間可能存在的關係。

據NBC報導，朱利安尼在NBC「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，直到2016年11月左右，川普與他的前律師柯恩（Michael Cohen）都在商討莫斯科川普大樓（Trump Tower）的計畫一案，「討論持續到整個2016年，雖然不多，但有討論，不能確定確切的日期。」

柯恩曾經表示，有關於俄國川普大樓計畫已於2016年1月結束，隨後又透露，討論的時間至少延續到2016年6月，直到川普已經確定代表共和黨的提名參選總統。然而，柯恩也於2017年11月承認向國會撒謊。

報導中指出，朱利安尼這次的言論表明，「川普與柯恩討論的項目比之前說的都還要長，可能直到10月、11月，但川普對這件事的印象已經模糊了許多。」